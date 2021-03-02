Шойгу: Авиастроители должны выпускать до 10 новых Ил-76 в год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу выйти на производство 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год. Глава военного ведомства дал такое поручение в Ульяновске, где он инспектировал работу авиационного предприятия "Авистар-СП". По словам министра, в 2020 году минобороны получило 3 самолета. В планах на 2021 год стоит 5 машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год. Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться", - сказал министр.

Он также поставил задачу к 2030 году превысить парк Ил-76 в 250 машин. По словам министра, в 2020 году были отремонтированы 6 самолетов Ан-124. "Надеюсь, что мы выйдем на необходимое число исправных самолетов", - сказал он.

В ходе совещания под руководством министра обороны обсуждались вопросы выполнения государственных контрактов по программам Ил-76МД-90А и Ан-124. Также были определены первоочередные меры по решению актуальных вопросов. Кроме того, на совещании были рассмотрены предложения по возобновлению производства самолетов Ан-124. Сергей Шойгу уделяет большое внимание взаимодействию с авиастроителями и регулярно, раз в квартал, заслушивает их по выполнению гособоронзаказа. "Авиастар-СП" является одним из самых современных предприятий авиационной отрасли, оснащенным высококачественным оборудованием. Завод специализируется на производстве тяжелых транспортных, пассажирских и грузовых самолетов.

Предприятие также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники. Кроме того, на предприятии осваивается производство легкого транспортного самолета Ил-112В.