Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения

Американский штат Техас с 10 марта отменяет требование носить маски и снимает ограничения на количество посетителей в заведениях. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот.

"С 10 марта любой бизнес может открыться на все сто процентов", заявил он на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что отмена ограничений не означает "отмену личной ответственности".

В Техасе, как и в большинстве других штатов США, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, если в середине февраля в Техасе ежедневно фиксировалось более 10 тысяч случаев, то сейчас в среднем за неделю - 7600 случаев. Более сложной ситуация остается только в Нью-Йорке и штате Калифорния.