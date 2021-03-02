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02.03.2021 23:58
Рубрика: В мире

Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения

Текст: Константин Волков
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Американский штат Техас с 10 марта отменяет требование носить маски и снимает ограничения на количество посетителей в заведениях. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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"С 10 марта любой бизнес может открыться на все сто процентов", заявил он на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что отмена ограничений не означает "отмену личной ответственности".

В Техасе, как и в большинстве других штатов США, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Так, если в середине февраля в Техасе ежедневно фиксировалось более 10 тысяч случаев, то сейчас в среднем за неделю - 7600 случаев. Более сложной ситуация остается только в Нью-Йорке и штате Калифорния.

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