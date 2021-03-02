Новости

Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана 19:18
Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре 19:17
Нижегородский суд арестовал подозреваемого в убийстве четырех человек 19:17
В Пермском крае убили женщину и двоих детей 19:04
Британские медики отказываются от прививок 19:02
Оплата лицом появится на всех станциях московского метро до конца года 18:58
Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе на ЧМ по сноуборду 18:53
Опрос: Горбачев думал о благе страны, но совершал тактические просчеты 18:51
Матвиенко поздравила Горбачева с юбилеем 18:27
Чемпион Олимпиады-80 Блинов найден мертвым в Подмосковье 18:08
Вопросы экологии планеты и устойчивого развития обсудят в Санкт-Петербурге 18:08
Назван состав мужской сборной на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе 17:31
Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года 17:29
В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 19:35
Рубрика: Власть

Синдром Плейшнера

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Уверен, что все читатели "РГ" помнят образ профессора Плейшнера из телефильма "Семнадцать мгновений весны", созданный с пронзительным артистизмом Евгением Евстигнеевым. Пьянящий швейцарский воздух свободы оказался искушением, которое заставило забыть о безопасности, - на короткое время вкусить счастья, оказавшегося столь хрупким и разбившимся вдребезги.

Отправляясь в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, испытывал схожие чувства беззаботного путешественника. Несмотря на постоянные предупреждения о соблюдении социальной дистанции и необходимость не снимать медицинских масок, сам факт перемещения в пространстве, возможность передвижения из одного столичного города в другой становилась приключением, дарящим забытые чувства, провоцирующие забыть об ограничениях, которые мы привыкли соблюдать в силу необходимости уже год. Жизнь возвращала утраченную полноту ощущений и переживаний.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Швыдкой: Культурная деятельность может быть истолкована как просветительская

Все достопримечательности Санкт-Петербурга обрели острую новизну, словно ты приехал сюда впервые именно в конце февраля 2021 года, а не шестьдесят лет назад. Предвесеннее настроение города снижало чувство пандемической угрозы. Она уходила на второй, третий план, хотя все разговоры начинались с обсуждения вакцин и наличия (или отсутствия) антител. Казалось, все самое страшное уже позади. Остатки страха остались, но паники уже не было.

Директорский подъезд Эрмитажа, порог которого не переступал больше двенадцати месяцев, возвращал к привычной географии деловой поездки. Понятно, что облик Михаила Борисовича Пиотровского и Георгия Вадимовича Вилинбахова в масках, равно, как и всех передвигающихся по Зимнему дворцу, мог бы напомнить о традиции старинных маскарадов, - но общаясь онлайн с обширной аудиторией в Петербурге, Москве и Берлине, маски время от времени снимали из уважения к почтенной публике. Не случайно именно в этих стенах в 1966 году Павел Коган снимал один из лучших своих фильмов - "Взгляните на лицо". Искусство общения не предполагает масок.

Впрочем, на торжественной церемонии закрытия уникальной выставки "Железный век. Европа без границ" старались говорить лицом к лицу. Тем более что сама церемония проходила с соблюдением всех положенных ограничений - в дворцовых сводах легко соблюдать социальную дистанцию. Но суть и смысл экспозиции состоит в том, что культура не знает границ. Глобализация всегда искушала человечество, даже в пору строительства национальных государств. А тем более в те эпохи, когда границы были условны. Примечательно, что уже в первом тысячелетии до нашей эры взаимодействие культур помогало создавать художественно совершенные произведения, которые по сей день вызывают восторг от созидательных творческих возможностей людей, отдаленных от нас более чем двумя тысячелетиями человеческой истории.

Маски иногда снимали из уважения к публике. Искусство общения не предполагает масок 

Формула "Европа от Лиссабона до Владивостока" родилась не на пустом месте - коллекции, хранящиеся в Эрмитаже, московском Историческом музее, ГМИИ им. А.С. Пушкина представляют европейскую культуру от Атлантики до Уральских гор. Примечательно, что экспонаты выставки представляют своего рода культурную периферию, если считать цивилизационным центром эпохи Средиземноморье, колыбель греческой ойкумены. Тем интереснее сравнивать представленные экспонаты, поражающие не столько отличиями, сколько сродством - дух "века железа" всепроникающе пронизывает огромные географические пространства.

Эта выставка, которая вскоре переедет в Москву, - своего рода завершение музейного триптиха "Европа без границ". В 2007 году была открыта экспозиция "Эпоха Меровингов", а в 2013-м - "Бронзовый век". Это результат многолетнего подвижнического труда российских и немецких музейных работников, археологов, историков, которые совместно изучали археологические массивы, находящиеся в Эрмитаже, Историческом музее, ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ряд экспонатов был перемещен в Советский Союз в результате Второй мировой войны и ее последствий из берлинских музеев, но высокопрофессиональное научное сотрудничество оказалось важнее и плодотворнее юридических дискуссий. Уверен, решающую роль в возвращении уникальных объектов культуры в публичное пространство сыграли Михаил Пиотровский и Герман Парцингер, крупнейший археолог, специалист по скифской культуре, до 2008 года возглавлявший Германский археологический институт, а последние 13 лет - президент Фонда прусского культурного наследия. Именно благодаря их усилиям, прежде всего в рамках "Петербургского диалога", где они являются сопредседателями группы по культуре, удалось найти ту модель совместной деятельности, которая дала столь впечатляющие результаты. По-другому и быть не могло, ведь они вложили в эту работу не только профессиональное умение, но и пафос гуманистических устремлений.

Глобализация всегда искушала человечество, но культура не знает границ

Церемония в Манеже Малого Эрмитажа проходила так, будто нет ни пандемии, ни беспрецедентного обострения политических отношений между Россией и Германией. Выступления российских и немецких участников - в Петербурге и в Берлине - отражали высокий дух культурного сотрудничества, без которого был бы невозможен этот грандиозный музейный марафон. Приветствия двух министров культуры, Ольги Любимовой и Моники Грюттерс, открывающие семисотстраничный научный каталог выставки, были посвящены важнейшей роли культуры, способной преодолевать любые барьеры между государствами и народами, сглаживать самые сложные противоречия.

В какой-то момент мне показалось, что время не властно над усилиями людей, старающихся открыть миру все лучшее, что есть в человеческом сообществе. Это тем более ценно, когда, очнувшись от торжественной эйфории, понимаешь, что на дворе не 2000-й, а 2021 год. Что пандемия никуда не делась. А новая напряженность между нашими странами лишь набирает свои обороты.

Власть Позиция Колонка Михаила Швыдкого

Главное сегодня

Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента
Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"