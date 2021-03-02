Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России

Санкции Вашингтона, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, направлены не на защиту прав человека, а на сдерживание российской науки и ОПК. Об этом он заявил, комментируя новые санкции США в отношении РФ.

"Защита "прав человека" здесь ни при чем. Цель - сдерживание развития российской науки и ОПК. Видимо, это - в том числе "достойная оценка" успехов России по борьбе с коронавирусом и принятых мер по повышению обороноспособности страны", - цитирует ТАСС слова Слуцкого.

Случай с берлинским пациентом, по его мнению, является лишь поводом для американской администрации, а не реальной причиной.

По словам Слуцкого, этот шаг Вашингтона не останется без ответа.

"Уверен, мы ответим на все санкции соразмерно и адекватно", - сказал глава думского комитета.