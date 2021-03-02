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02.03.2021 10:07
Рубрика: Экономика

Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии

Текст: Галина Мисливская
Служба по призыву может быть включена в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях. Такую возможность обсуждают члены Совета Федерации с министерством труда и соцзащиты, рассказала ТАСС зампред комитета СФ по соцполитике Елена Бибикова.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии", - сообщила она.

Фото: iStock
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"Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил", - пояснила сенатор.

Сейчас служба в армии включается в стаж наряду с другими нестраховыми периодами, но только для назначения пенсии на общих основаниях. "Но если по времени ухода за ребенком, по периоду безработицы ситуация понятна, то есть человек не работал и стажа нет, то служба в армии вызывает много вопросов", - подчеркнула Бибикова.

По ее словам, реализация инициативы потребует 2 млрд рублей ежегодно, источник этих средств еще предстоит найти.

Напомним, что действующая норма о льготной пенсии распространяется на мужчин, у которых 42 года стажа, и женщин, у которых 37 лет стажа.

Экономика Пенсии и пособия Власть Безопасность Армия Законодательная власть Совет Федерации Призыв в армию

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