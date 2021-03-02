СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе

Экс-президент США Дональд Трамп и его жена Меланья привились от коронавируса в январе. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на новостной сайт Axios. Правда, СМИ не сообщают название вакцины. Единственное, на что делают акцент журналисты, укол хозяин Белого дома сделал еще тогда, когда был главой государства, то есть до 20 января. В США в то время были одобрены всего две вакцины, выпускаемые компаниями Moderna и Pfizer.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Дональд Трамп заразился коронавирусом, понадобилась даже помощь медиков. Политик провел несколько дней в госпитале. Супруга президента - Меланья - перенесла болезнь в легкой форме.