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02.03.2021 20:10
Рубрика: Общество

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

Текст: Ирина Алпатова
Роскомнадзор предлагает обязать социальные сети ежегодно готовить отчеты о работе по блокировке и удалению постов с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывов к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительных материалов с нецензурной лексикой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Месяц назад вступил в силу закон, возлагающий ответственность за удаление запрещенной в России информации на сами соцсети. В новых приказах Роскомнадзора прописан порядок работы. Документы размещены на портале проектов правовых актов.

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Соцсети должны будут разместить у себя на главной странице электронные формы, которые будут заполнять пользователи, если увидят в сети противоправный контент. Также у пользователя должна быть возможность пожаловаться со своей персональной страницы.

Не позднее 1 февраля каждого года соцсети будут публиковать отчеты о проделанной ими работе в виде текстового или графического файла формата PDF, который можно скачать. В этом файле соцсети должны будут подробно указывать, на скольких страницах и на каких именно был размещен противоправный контент, на каких страницах он был заблокирован и по поводу каких обращений соцсеть обращалась за разъяснениями в Роскомнадзор.

Общественное обсуждение документов продлится до 16 марта.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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