Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

Месяц назад вступил в силу закон, возлагающий ответственность за удаление запрещенной в России информации на сами соцсети. В новых приказах Роскомнадзора прописан порядок работы. Документы размещены на портале проектов правовых актов.
Соцсети должны будут разместить у себя на главной странице электронные формы, которые будут заполнять пользователи, если увидят в сети противоправный контент. Также у пользователя должна быть возможность пожаловаться со своей персональной страницы.
Не позднее 1 февраля каждого года соцсети будут публиковать отчеты о проделанной ими работе в виде текстового или графического файла формата PDF, который можно скачать. В этом файле соцсети должны будут подробно указывать, на скольких страницах и на каких именно был размещен противоправный контент, на каких страницах он был заблокирован и по поводу каких обращений соцсеть обращалась за разъяснениями в Роскомнадзор.
Общественное обсуждение документов продлится до 16 марта.