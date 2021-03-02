Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду

Интернет-ресурсы удалили по требованию Роскомнадзора 451 материал с призывами к самоубийству, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 21 февраля 2021 года зафиксировано активное распространение сообщений, призывающих подростков совершить самоубийство 3 марта. "Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения призывов к массовым самоубийствам", - приводит "Интерфакс" слова представителей Роскомнадзора.

Администрации московских школ во вторник предупредили родителей учеников о серии подобных видеороликов и попросили обратить внимание на тревожность подростков.