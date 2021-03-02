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02.03.2021 17:55
Рубрика: Власть

Непосредственные люди

Сомнительные доходы чиновников будут изыматься в пользу государства через суд
Текст: Владислав Куликов
Чиновникам придется отдавать в казну лишние деньги. "Лишние" в данном случае означает: непонятно как заработанные.
Деньги, законность которых чиновник не смог подтвердить, обычно направляются в Пенсионный фонд. Фото: Kritchanut/iStock Деньги, законность которых чиновник не смог подтвердить, обычно направляются в Пенсионный фонд. Фото: Kritchanut/iStock
Деньги, законность которых чиновник не смог подтвердить, обычно направляются в Пенсионный фонд. Фото: Kritchanut/iStock

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности". Инициатива наделяет прокуратуру полномочиями обращаться в суд, чтобы обращать в доход государства чиновничьи накопления, превышающие официальный доход.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Минимальная сумма излишков: 10 тысяч рублей. То есть, если на счету чиновника появилось на 10 тысяч больше того, что он заработал за три года, деньги могут забрать. Впрочем, есть подозрения, что десятью тысячами дело не ограничится.

Некоторые государственные люди в совершенстве владеют искусством красиво жить на скромную зарплату. Непосвященным секрет не раскрывается. Потому иной скромный менеджер, получающий чуть больше скромного чиновника, подчас удивляется: почему он, менеджер, не может позволить себе дворец в Подмосковье, "Ягуар" в гараже и регулярные поездки на Мальдивы, а чиновник может. Что ж, как говорится, не дано.

Однако с такой чиновничьей непосредственностью ведется серьезная борьба. Потому что не всякое искусство полезно и допустимо. Гражданин начальник обязан жить на одну зарплату. Точка.

Каждый год госслужащие сдают декларации о доходах и имуществе. Еще в 2012 году был принят Закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Система успешно работает. Регулярно прокуратура сообщает об изъятых у чиновников угодьях. Однако на практике обнаружился законодательный пробел: действующий порядок не распространяется на денежные средства. То есть, если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю свою честную жизнь, то прокуратура может через суд изъять ее в доход государства. Но если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя. Остается только задавать риторические вопросы и поражаться искусству. Теперь нет: подготовленная инициатива исправляет ситуацию.

Минимальные излишки, за которые надо объясняться, - 10 тысяч рублей. То есть, если у чиновника на 10 тысяч больше, чем заработал, деньги могут забрать

Так что если у чиновника найдут, допустим, несколько чемоданов денег, собрать которые честным путем он явно не мог, то оставить все, как и было, не получится. Даже если не будет каких-то других доказательств коррупции, деньги у служащего заберут.

Временные рамки те же самые: вопросы появятся, если найденная сумма превышает официальные доходы за три года.

Фото: iStock
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Конечно, это не означает, что деньги автоматически заберут. В суде у чиновника будет шанс объясниться, доказать, например, что деньги получены в наследство или взяты в долг у лучшего друга. Может, эти деньги принадлежат детям: как правило, сыновья больших начальников проявляют поразительные таланты в бизнесе, такое совпадение.

Если суд сочтет доводы убедительными, претензии к чиновнику снимут. Но доводы, конечно, должны быть очень убедительными. Голословные отговорки не пройдут.

Кстати, в свое время Верховный суд России провел специальный обзор практики по делам, когда прокуратура требовала изъять у чиновников имущество сомнительного происхождения. В документе особо подчеркивается, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика. Чиновники могут принести, в частности, договоры займа или дарения, это будет доказательством, что средства на покупку дорогой недвижимости были получены законным путем. Но суд изучит документы: речь о реальных сделках или фиктивных.

Эксперты полагают, что подобные подходы распространятся и на процедуру изъятия подозрительных денежных средств у чиновников.

В конце прошлого года Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 миллиарда рублей. Это выручка за люксовые автомобили, дорогие часы, земельные участки и многое другое, что явно было чиновникам не по карману. Если, конечно, наполнять его честно.

Вот свежие примеры. В Краснодарском крае прокуратура недавно добилась взыскания с бывшего депутата сельского поселения в пользу государства имущества общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

Сначала депутат сельского совета попытался утаить свои богатства, скромно умолчав о них в декларации. А когда имущество обнаружилось, не смог пояснить, откуда у него "12 земельных участков и 10 единиц самоходной и транспортной техники".

За восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 миллиарда рублей. Это выручка за автомобили, часы, участки

Известный прием - переписать сомнительное имущество на друзей и знакомых - уже не спасает. Например, как рассказывают в прокуратуре, бывший начальник Кингисеппской таможни оформил квартиру и загородную базу отдыха на доверенных третьих лиц. Общая сумма имущества составила 38 миллионов рублей. Поэтому таможенник и не хотел брать его на себя. Но прокуратуре удалось юридически доказать, что настоящий хозяин именно он.

"Северо-Западная транспортная прокуратура направила в Череповецкий городской суд Вологодской области исковое заявление об обращении в доход государства имущества (квартиры и загородной базы отдыха) бывшего начальника Кингисеппской таможни, оформленного на иных (доверенных третьих) лиц, - сообщают в Генпрокуратуре. - В ходе судебного разбирательства ответчики по делу не смогли подтвердить законность получения средств, на которые было приобретено данное имущество". В итоге суд удовлетворил требования прокурора. Имущество теперь стало государственным.

Как рассказывают эксперты, вырученные средства перечисляются в государственную казну для последующего распределения в соответствии с запланированными расходами бюджета. Кроме того, как сообщалось ранее, деньги за изъятые у чиновников земли и особняки нередко зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату страховых пенсий.

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