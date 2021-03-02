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02.03.2021 15:29
Рубрика: Общество

Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России

Текст: Мария Агранович

Компания "Медиалогия" составила медиарейтинг российских высших учебных заведений за январь 2021 года.

Фото: Евгений Кармаев
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В нем - вузы, о которых чаще всего писали и говорили в различных СМИ - от газет и телевидения до информагентств.

ТОП-20 самых "медийных" ВУЗов:

1. МГУ им. Ломоносова

2. Высшая школа экономики

3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

4. Финансовый университет при Правительстве РФ

5. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

6. МГИМО

7. Российский университет дружбы народов

8. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

9. Санкт-Петербургский государственный университет

10. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

11. Российский институт театрального искусства

12. Казанский (Приволжский) федеральный университет

13. Московский физико-технический институт

14. Сколковский институт науки и технологий

15. Театральный институт им. Б. Щукина

16. Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова

17. Дальневосточный федеральный университет

18. Томский государственный университет

19. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

20. Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Общество Образование

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