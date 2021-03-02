Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня о социально-экономическом развитии КНР за 2020 год, опубликованного Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР в конце февраля. Пережив экстраординарный 2020 год, не имевший аналогов в минувшем столетии, все понимают, что добиться таких впечатляющих успехов было крайне нелегко.

Вне всяких сомнений, предпосылкой роста ВВП являются успехи Китая в сдерживании эпидемии COVID-19. Благодаря принятым мерам, во втором квартале 2020 года китайская экономика вернулась к росту, нормализовалось социально-экономическое развитие.

В чем секрет роста китайской экономики? Он тесно связан, в первую очередь, с обеспечением народного благосостояния, которое было достигнуто благодаря комплексу различных мер, принятому правительством.

Простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить, благодаря поддержке государства и другим мерам. В результате, сохранились рабочие места, стабилизировался доход населения, укрепился реально располагаемый доход и спрос и т. д.

В 2020 году в городах и поселках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2 процента, уровень зарегистрированной безработицы - 4,2 процента. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.

Непрерывное восстановление китайской экономики стало главной движущей силой стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики и несет народам разных стран мира блага. Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Целостная промышленная система, цепочка производства и бесперебойная логистическая сеть, обеспечивая надежные поставки противоэпидемических материалов, товаров повседневного спроса и т.д., удовлетворяют потребности многих стран и регионов мира.

Согласно статистическим данным от соответствующих регионов, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обогнав по этому показателю США, и вновь стал крупнейшим торговым партнером США, обойдя Мексику. В прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на один процент по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика идет в авангарде по пути восстановления, и что Китай является мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.

Вместе с тем Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставило исключительные возможности инвестиций для всего мира. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло триллиона юаней, что на 6,2 процента больше по сравнению с 2019 годом. В частности, в отрасли высоких технологий объемы фактического использования иностранного капитала выросли на 11,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что в Китае роль и значение применения иностранного капитала неизменно повышается. На фоне распространения пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок выступает самым привлекательным направлением для инвестиций международного капитала.

Восстановление Китая в качестве второй по величине экономики в мире укрепило уверенность людей в восстановлении экономики глобальной. По расчету среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысил 17 процентов от общего объема мировой экономики. По предварительным подсчетам в 2021 году тенденция восстановления экономики Китая продолжится.

Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg News, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая. На эти цифры обращают большое внимание и возлагают огромные надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.

К настоящему времени ситуация с эпидемической обстановкой и экономическим развитием остается неясной. В таких условиях существуют вызовы неопределенности и формируются шансы для развития КНР. Надо понимать, что установка Китая на ускорение и улучшение экономического развития не изменится в негативном плане. Особенно следует упомянуть то, что в этом году Китай начинает реализовать новую, 14-ю пятилетку, нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития. Это даст всему миру уверенность в том, что тенденция восстановления экономики в Китае и в глобальном масштабе продолжится, благодаря чему чаяния всех народов и их стремление к прекрасной жизни обязательно будут претворены в реальность.