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02.03.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Льготную пенсию заслужили

Срок срочной службы предложено включить в трудовой стаж
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж. "Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии", - сообщила ТАСС зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор пояснила, что срочная служба в Вооруженных силах сейчас считается нестраховым периодом. При этом служба по призыву является конституционной обязанностью и не дает права выбора, в отличие от других нестраховых периодов. И она учитывается в стаже для назначения пенсии на общих основаниях.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил", - пояснила Бибикова. По ее словам, если закон о включении срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию будет принят, это потребует дополнительно 2 млрд рублей ежегодно. Сейчас власти решают, где найти финансирование этой инициативе. Вопрос в настоящее время, по словам сенатора, прорабатывается, он не закрыт, о разработке же соответствующего законопроекта пока говорить преждевременно. Председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой объяснил "РГ", почему включение срока службы в армии в трудовой стаж - правильное решение.

"Это очень своевременное предложение, ведь на сегодняшний день служба в армии как бы "выпадает" из трудового стажа. Она есть, но ее не учитывают как труд. Но ведь молодые люди, отдающие долг Родине, грубо говоря, не в санатории находятся. Служба в армии - это труд, причем труд, нередко несущий риски для жизни и здоровья человека, и он не должен оставаться без внимания", - заявил эксперт.

"Многие молодые люди избегают призыва как раз по причине того, что им придется прервать трудовую деятельность, а через год начинать ее практически сначала, чтобы воспользоваться льготами непрерывного трудового стажа. В результате получается, что человек выходит на пенсию на два-три года позже, чем мог бы", - добавил Липовой.

При расчете страховой пенсии на общих основаниях в страховой стаж в настоящее время кроме прохождения службы по призыву включают трудоустройство и предпринимательство, отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет (не более шести лет в общей сложности), уход за нетрудоспособными людьми и некоторые другие периоды жизни.

Сейчас не служившие в армии в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем те, кто служил 

Закон, согласно которому в РФ началось плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года. Документ установил постепенное увеличение пенсионного возраста на 5 лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, был сокращен на 3 года: для мужчин - до 42 лет, для женщин - до 37.

В феврале текущего года глава минтруда Антон Котяков заявил, что до конца 2021 года Пенсионный фонд намерен создать электронный сервис, который будет автоматически начислять пенсии россиянам даже без подачи заявления. Министр отметил, что процедура формирования выплат пенсионерам станет максимально прозрачной и понятной.

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