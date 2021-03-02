В государственном музее А.С. Пушкина в среду открывается выставка "Мир семейственного счастья...", приуроченная к трогательной дате - 190-летию с венчания поэта с Натальей Гончаровой. "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит", - это из строк, когда-то адресованных поэтом своей спутнице жизни. Насколько велико значение семьи и родословной в жизни гения? Что любопытного увидят гости экспозиции? Об этом "РГ" рассказала специалист по генеалогии, хранитель музейных предметов Государственного музея А.С. Пушкина Наталья Александрова.

"Мир семейственного счастья" - а каким он был для Пушкина и Гончаровой? Чем больше проходит лет, тем больше версий: кто-то говорит об идиллии, кто-то, наоборот, припоминает кокетство Натальи Николаевны, уверяет, что она не понимала мужа...

Наталья Александрова: Давайте говорить откровенно. Александр Сергеевич женился на девушке, которую любил. В любви родилось четверо прекрасных детей. То, что потом, да и до сих пор идут какие-то кривотолки, понятно: люди часто завидуют мужчине, который, может быть, сам не очень красив, но талантлив, да и женится он на самой очаровательной девушке. Пушкин был счастлив в браке. Наталья Николаевна тоже. И то, что произошла трагедия, ей ставить в вину нельзя, это была трагедия для всех. Не забывайте, что она была очень молода, когда выходила замуж, вдовой осталась в возрасте чуть больше 20 лет. Я не думаю, что она планировала сразу выйти за кого-то другого. Все-таки она всегда знала, кем был ее муж и всегда чтила его память. А второй супруг, который принял ее детей, - это уже совсем другое счастье.

Целый раздел выставки посвящен их венчанию в московской церкви Большого Вознесения. Какие артефакты напомнят посетителям об этом значительном для поэта событии?

Наталья Александрова: Это экспонаты, которые как раз расскажут о том, когда и где происходило венчание, и о том, что было после, - молодожены отправились в дом на Арбат, потом у них состоялось путешествие в Петербург, где они прекрасно провели время в Царском Селе. Мы покажем редкие портреты Пушкина и Гончаровой, виды Полотняного завода - имения Гончаровых, изображения Москвы и Царского Села. Очень важно, что все мемории, связанные со свадьбой, находятся в нашем филиале - мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате. Мы специально не стали брать ничего оттуда, а решили представить предметы из фондов музея, которые не увидеть в постоянной экспозиции. Кстати, зал, посвященный венчанию, - второй, а открывает выставку раздел о предках поэта.

Правнучка поэта Наталья Сергеевна Мезенцова-Шепелёва. 1990 год. Фото: пресс-служба Государственного музея А. С. Пушкина

Известно, что родители Пушкина, люди светские, образованные, отвечали на его расспросы о родстве неохотно, даже будто стеснялись своих пращуров. Почему же для поэта было так важно его генеалогическое древо и при этом он гордился предками?

Наталья Александрова: К своей родословной Александр Сергеевич относился действительно очень бережно. И это неслучайно: человек понимает себя в жизни только тогда, когда знает, откуда пришел, это я вам как специалист по генеалогии говорю. И желательно знать не два-три поколения, а пять-десять. Для Пушкина все это - родовая память, уважение предков - чрезвычайно важно, у него есть даже стихотворение "Моя родословная", где он обо всем этом говорит.

Люди часто завидуют тому, кто, может быть, не очень красив, но талантлив, да и женится на первой красавице

Не зря ведь он пытался в свое время написать так и незавершенный роман о своем прадеде - "Арап Петра Великого". Не закончил, правда. Это ведь его высказывание: "Я чрезвычайно дорожу именем своих предков, это единственное наследство, доставшееся мне от них". Да, они не были богаты, но он был благодарен им за то, кто он есть. К семье и в широком, и в конкретном ее понятии Александр Сергеевич относился очень бережно, что бы про него ни говорили. Подробнее узнать об истории рода можно на выставке, где размещено генеалогическое древо Пушкиных.

И о потомках тоже?

Наталья Александрова: Конечно. Как я уже говорила, и это хорошо известно, у Пушкина было четверо детей. Но потомство оставили только двое: Александр Александрович и Наталья Александровна. Потомкам мы тоже посвятили отдельный зал, где представлены мемориальные предметы, изобразительные материалы и документы, принадлежавшие детям Пушкина, его внукам и правнукам. Они расскажут о жизни потомков и их зачастую непростой судьбе. Сейчас наследников Пушкина более 200 человек по всему миру. В день венчания Александра Сергеевича и Натальи Николаевны они по традиции собираются в мемориальной квартире на Арбате. Этот день потомки чтят особо: не было бы свадьбы, не было бы и их.