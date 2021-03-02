Страны Латинской Америки закупают российские и китайские вакцины от COVID-19

В Аргентине и Боливии начали общенациональную кампанию иммунизации с использованием российской вакцины "Спутник V". Чилийское правительство начало масштабную вакцинацию населения с использованием препарата, разработанного китайской компанией Sinovac Biotech. В начале февраля первая партия вакцины Sinopharm против COVID-19 была доставлена в Перу. Бразильское правительство решило использовать миллионы доз вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech.

По словам представителей ряда правительств латиноамериканских государств, китайские вакцины дают населению их стран надежду на избавление от пандемии коронавируса.