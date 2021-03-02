Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год

Более 13 миллионов контрафактных товаров выявили таможенные органы в 2020 году. Благодаря этому удалось предотвратить ущерб правообладателям на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей.

По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергея Шкляева, выявлению контрафактной продукции способствует, в том числе, налаженное взаимодействие ФТС с бизнес-ассоциациями: полученная от них информация попадает в информационную систему таможенных органов.

"Мы активно работаем с действующими ассоциациями. Переходим на взаимодействие в цифровом формате и обмениваемся информацией о перемещаемых товарах, содержащих объекты интеллектуальной собственности", - заявил Шкляев.

Кроме того, он объявил о запуске единой федеральной горячей линии Международной ассоциации "Антиконтрафакт" по противодействию в сфере незаконного оборота промышленной продукции в России.