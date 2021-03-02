Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа

Телеканал RT получил от YouTube предупреждение после трансляции выступления бывшего президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо. Об этом RT объявил в своем телеграм-канале.

На этой конференции, Трамп заявил, что, возможно, снова будет баллотироваться в президенты США. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста.

Как пояснил RT, "YouTube влепил нам предупреждение за то, что мы давали прямую трансляцию речи Трампа с конференции консерваторов в Орландо. Официальная причина - "в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (то есть оскорбительная речь), необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech, то есть "ненавистнической речи".

Компания Google, которой принадлежит YouTube, прокомментировала РИА Новости, что "наши политики запрещают контент, в котором говорится о широко распространенном мошенничестве или ошибках, повлиявших на исход прошедших президентских выборов в США. Однако иногда видео, которые в иных случаях считаются нарушающими правила, могут оставаться на YouTube в виде исключения. Чтобы сделать такие исключения, мы учитываем несколько факторов, включая название видео, описания и контекст, представленный в аудио или видеоизображениях".

Это не первый случай блокировки аккаунтов российских СМИ за последние месяцы. Ранее были заблокированы профили RT и Sputnik в Twitter, а Facebook заблокировал аккаунт информационного агентства Baltnews, не объясняя причину.