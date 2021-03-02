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02.03.2021 16:29
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, ждет ли COVID-19 история "испанки"

Текст: Ирина Невинная
Для большинства острых респираторных инфекций не нужна лабораторная диагностика, поскольку лечение одно и то же. Но грипп и COVID-19 - это исключительный случай, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ имени Павлова, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. В интервью KP.RU ученый объяснил, в чем сходство и различие привычного гриппа и новой коронавирусной инфекции, а также дал прогноз по исходу нынешней эпидемии.

Нынешнюю пандемию принято сравнивать с эпидемией "испанки", охватившей планету в 1918-1920 годы. Тогда новым мутировавшим вирусом "испанского гриппа" заразилось более полумиллиарда населения планеты, а умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек. Нынешняя пандемия по срокам также перевалила за годовой рубеж, и конца ей пока не предвидится.

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Чем похожи и различаются грипп и COVID?

"В целом острые респираторные инфекции, вызванные разными возбудителями (и грипп, и COVID, и другие ОРВИ), проявляются очень схоже. При легкой форме течения без лабораторного исследования отличить их друг от друга очень сложно, - сказал Дмитрий Лиознов. - Именно поэтому мы берем мазок, чтобы определить - грипп это, риновирус, аденовирус и т.д. Но такие исследования нужны скорее для эпидемиологических целей, мониторинга распространения инфекций.

Врачам же при большинстве респираторных инфекций не принципиально, чем вызвана конкретная ОРВИ - потому что лечение в основном симптоматическое: жаропонижающие и препараты в зависимости от поражения отдела верхних дыхательных путей.

Исключение - грипп и COVID. Потому что для лечения гриппа есть прямые противовирусные препараты с доказанной эффективностью. А COVID - заболевание, которое требует особой настороженности: как в плане лечения, так и противоэпидемических мероприятий.

Сегодня, если мы видим у пациента симптомы ОРВИ, то прежде всего, конечно же, думаем о COVID. И только исключив его после исследования, следует предполагать другую респираторную инфекцию".

Ученый отметил, что такой характерный симптом COVID, как потеря обоняния, наблюдается при многих респираторных вирусных инфекциях. Нельзя быть уверенным в диагнозе и по "характерному" "ковидному" кашлю - тут тоже легко ошибиться.

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И грипп, и COVID-19 могут вызывать обострение различных хронических заболеваний: в частности, и та, и другая инфекции могут спровоцировать воспаление сосудов. При этом, отметил Лиознов, нет пока доказательств, что COVID-19 может перейти в хроническую форму.

Нужно ли применять противовирусные препараты при легком течении гриппа и COVID-19?

"В отношении противовирусных препаратов, так же, как и антибиотиков, у возбудителя может сформироваться резистентность (устойчивость к лекарству. - прим. "РГ"), - пояснил Лиознов. - Если говорить о применяемых сегодня препаратах против гриппа, отечественных и зарубежных, то резистентность к ним незначительная. То есть, к счастью, все те препараты, которые сегодня доступны для лечения гриппа, эффективны. Кроме того, разрабатываются новые лекарства. Таким образом, у нас достаточный арсенал противогриппозных средств".

Что касается коронавирусной инфекции, сегодня, по мнению ученого, нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против возбудителя COVID-19. "Поэтому, конечно же, при легкой форме заболевания, если нет отягощающих факторов, терапия может проходить с помощью симптоматических и патогенетических средств (то есть воздействующих не на сам вирус, а на болезненные процессы, которые вызывает инфекция. - прим. "РГ")", - пояснил Лиознов.

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Повторит ли COVID-19 судьбу "испанки"?

"Последняя пандемия гриппа 2009 года, по оценкам, привела к смерти 200 тысяч человек (от COVID-19 по статистике в мире умерло уже свыше 2,5 млн. человек - прим. "РГ"), - сказал Лиознов. - Тогда быстро разработали вакцины против пандемического вируса. К тому же, часть населения была иммунна к новому вирусу гриппа. А сейчас иммунных людей фактически нет. И новый вирус, естественно, хорошо распространяется. В период пандемии 2009 года у нас было две волны. А потом возбудитель пандемического гриппа стал уже сезонным. И это вполне закономерно. Меняются условия, в определенные сезоны года возбудителю сложнее передаваться, распространяться. Все это имеет значение".

Ученый считает, что пока сложно сказать, будет ли третья волна у COVID-19. "Мы видим, что еще далеко не все переболели. Есть люди, которые избегают инфекции, грамотно соблюдают противоэпидемические меры. Если мы не будем соблюдать определенные меры, не будем прививать тех, кто нуждается прежде всего в вакцинации, то, конечно же, риски подъема заболеваемости сохраняются. Именно поэтому необходимо ответственно относиться к прививочной кампании против коронавирусной инфекции", - заключил Лиознов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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