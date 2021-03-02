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02.03.2021 20:29
Рубрика: В мире

Золотой груз

Украинских дипломатов уличили в контрабанде
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Украинская дипломатия раскрыла некоторые подробности своей работы на польском направлении. Вернее, это сделала Служба безопасности Украины (СБУ), задержавшая сотрудников посольства в Варшаве с рекордной партией контрабанды. При осмотре микроавтобуса с дипломатическими номерами на переходе обнаружились: 16 килограммов золота в виде ювелирных изделий и старинных монет, 9 тысяч пачек сигарет, незадекларированные 140 тысяч долларов, 67 тысяч евро и 11 тысяч польских злотых, а также предметы антиквариата неустановленной пока ценности. В сумме все содержимое микроавтобуса превысило миллион долларов.

Как выяснили журналисты, среди задержанных контрабандистов оказались один из секретарей украинского посольства, атташе по консульским вопросам, водитель посла, бывший сотрудник этого диппредставительства и некий чин из Госслужбы спецсвязи в Закарпатской области.

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"Это не первая такая история. Еще при Порошенко, пять лет назад, поймали на контрабанде дипломатов посольства в Словакии: сигареты, десятки тысяч пачек, в качестве дипломатического груза пытался вывезти из страны муж первого секретаря посольства. Тогда в МИД делали круглые глаза и божились, что это беспрецедентный случай. Хотя дипломаты в приграничных странах - Словакия, Польша, Венгрия - давно грешат контрабандой. Пользуясь дипломатическим иммунитетом, возят сигареты, золото, наличность, раньше еще машины перегоняли в Украину без пошлин. И это не единичные случаи, масштабы - огромные", - цитирует издание "Страна" источник в следственной группе.

Руководителем контрабандистов является посол в Польше Андрей Дешица

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба объявил все случившееся "вопиющим случаем", обещал и впредь "выносить мусор из избы, чтобы не жить в мусоре" и отозвал двух, замешанных в контрабанде сотрудников из командировки. Остается лишь добавить, что непосредственным руководителем контрабандистов является посол в Польше - скандальный Андрей Дешица, возглавивший украинский МИД по итогам госпереворота и распевавший матерные частушки у ворот посольства России в Киеве. Он задержание своих сотрудников пока никак не прокомментировал.

Между тем

Президент Зеленский ужесточает правила призыва в армию. В соответствии с поданным им в Раду законопроектом N 3553, мужчин без военного билета теперь не будут брать на работу; полиция получает право доставлять юношей в военкомат, а призывников на призывной пункт; в разы - до 2-4 тысяч долларов - увеличиваются штрафы за нарушения при постановке на воинский учет. Наконец, до суток сокращено время мобилизации резервистов, что можно расценивать как признак подготовки к масштабному наступлению в Донбассе.

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