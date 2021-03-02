Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила план по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Это означает, что на ближайшем заседании Совета World Athletics, которое пройдет 17-18 марта, может быть рассмотрен вопрос о возвращении нейтрального статуса нашим спортсменам. Напомним, что из-за отсутствия допуска на международные турниры россияне пропускают зимний чемпион Европы в Польше.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА олимпийская чемпионка Ирина Привалова назвала новость обнадеживающей.

- Вопрос возвращения нейтрального статуса и возможность выступать на международных стартах для нас в приоритете, - цитирует слова Приваловой пресс-служба ВФЛА. - Впереди большая работа по возвращению российской легкой атлетики в международную легкоатлетическую семью.