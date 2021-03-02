В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"

Сегодня лучше не выходить на "дикую" пробежку, лучше воспользоваться утвержденными и оборудованными маршрутами. В 25 регионах России паспортизированы "маршруты здоровья" и подготовлены инструкторы здорового образа жизни. Это заслуга общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" при поддержке Фонда Президентских грантов, Общероссийского конгресса муниципальных образований и др.

Проект оздоровления населения по месту жительства ("Каждому муниципалитету - маршрут здоровья") как раз направлен на развитие инфраструктуры для повышения двигательной активности населения и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни жителями муниципалитетов. Его задача развивать и пропагандировать естественные методы оздоровления - ходьбу, бег, велосипедные прогулки, плавание, закаливание, эффективное дыхание.

И все это основано на рекомендациях Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья.

За год помимо паспортизаций около полусотни маршрутов здоровья и обучения 150 инструкторов ЗОЖ, в 50 муниципалитетах также сформированы команды, которые примут участие во Всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе (все шаги человека за день).

"Одной из основных национальных целей РФ на современном этапе является увеличение продолжительности жизни граждан РФ. Серьёзное повышение продолжительности жизни населения невозможно без развития и внедрения широких популяционных программ по формированию здорового образа жизни. В Национальном проекте "Демография" а также в Национальном проекте "Здравоохранение" отводится отдельная значимая роль муниципальным образованиям в подготовке программ по формированию здорового образа жизни и развитию инфраструктуры для этого на местном уровне", - поясняют в Лиге здоровья нации.

Одна из ключевых задач проекта - формирование "дружественного здоровью пространства" и необходимых условий для "более лёгкого" выбора и ведения россиянами здорового образа жизни.

По мнению президента Лиги здоровья нации, академика Лео Бокерия, существенно повлияла на отношение людей к своему здоровью пандемия коронавируса. Здоровый и активный образ жизни все чаще становится не навязанным, а осознанным выбором россиян.

"Укрепление общественного здоровья - сфера взаимной ответственности и государства, и общественных институтов, и граждан, - уверен Лео Бокерия. - Государство должно создавать условия и возможности для здорового образа жизни, общественные организации - пропагандировать и внедрять его ценности, а люди - ответственно относится к своему здоровью"

Повышение двигательной активности граждан, как одного из основных факторов снижения риска заболеваний и улучшения здоровья - очевидная и доказанная вещь.

Поэтому людям нужны доступные формы активности, не требующие серьёзных материальных затрат, дополнительного оборудования и специальных сооружений. Не всегда нужны навороченные фитнес-центры, мировой и отечественный опыт

К проекту уже присоединились муниципалитеты г. Санкт-Петербург, Алтайского края, Архангельской и Белгородской областей Пермского и Приморского краев, Кабардино-Балкарская Республики, Республики Татарстан, Московской, Свердловской, Ивановской, Калужской, Новосибирской, Амурской, Новгородской областей, Республики Карелия, Республики Удмуртия, Республики Чувашия, Самарской, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Ярославской, Воронежской и Ростовской областей.

Повторим, что базовым элементом проекта является создание и функционирование в муниципалитетах маршрутов здоровья, как наиболее доступной формы физической активности для всех категорий населения. Маршруты здоровья создаются в соответствии с разработанными Лигой рекомендациями по открытию и функционированию оздоровительных пешеходных маршрутов.

Специалисты Лиги здоровья нации совместно с рабочими группами по реализации проекта в течение года занимались организацией пешеходных маршрутов здоровья "10 тысяч шагов" в каждом муниципалитете. На основании рекомендаций Лиги было осуществлено проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана каждого маршрута, создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, паспортизация маршрута с учётом создания необходимой инфраструктуры (малые спортивные площадки, инструкторы ЗОЖ, кабинет ЗОЖ и т.д.) и соответствия требованиям, предъявляемым к терренкурам или оздоровительным пешеходным маршрутам разной категории сложности и нагрузки, внесение маршрута в Единый реестр маршрутов здоровья РФ и, наконец, открытие маршрута вместе с формированием постоянного графика его работы.

В муниципалитетах сегодня организуются муниципальные команды численностью 50 и более человек для участия во всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения Лиги по подсчёту шагов "Человек идущий". Соревнования пройдут в два этапа с 20 марта по 24 апреля 2021 года.

Инструкторы здорового образа жизни обеспечивают интенсивную работу маршрутов и формируют муниципальные команды "ходоков". Лигой здоровья нации подготовлены рекомендации и советы по оптимизации двигательной активности, питанию, питьевому режиму и т.д.

Согласно рекомендациям панели экспертов ВОЗ от 2020 года, для того чтобы сгладить негативные последствия сидячего образа жизни, взрослые люди должны уделять либо от 150 до 300 минут (2,5-5 часов) в неделю умеренным физическим нагрузкам, либо 75-150 минут (1 час 15 минут - 2,5 часа) в неделю интенсивным физическим нагрузкам. Можно также комбинировать разные виды аэробных нагрузок. Что касается детей и подростков, то им жизненно необходимо не менее часа в день уделять умеренным и интенсивным физическим нагрузкам.

Справка "РГ"

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 год в России высокая приверженность здоровому образу жизни наблюдается у 5% мужчин и 8,1% женщин.

Больше всего мужчин, ведущих здоровый образ жизни на высоком уровне - в Ингушетии (37,2%), Севастополе (26,8%), Северной Осетии (18%) и Чечне (14,8%). В женской части населения по приверженности ЗОЖ лидируют женщины Ингушетии (36,7%), Севастополя (26,3%), Северной Осетии (22,7%) и Татарстана (22,2%).

Высокая приверженность здоровому образу жизни предполагает отсутствие курения, ежедневное потребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), адекватную физическую активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не более пяти граммов в сутки). Кроме того, критерием выступает ограниченное употребление алкоголя - не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов - для женщин.