В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек

В Австрии после прохождения вакцинации препаратом от коронавируса консорциума Pfizer - BioNTech умер 41 человек. Такие данные приводятся в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за период с 27 декабря прошлого года по 26 февраля этого года.

При этом в документе уточняется, что пока фактов связи с вакцинированием не установлено. Так, в заключении о вскрытии у троих пациентов исключается связь с вакциной, 19 умерших имели другие серьезные заболевания, которые предположительно и стали причиной летального исхода. Еще 11 человек были вакцинированы во время инкубационного периода коронавируса - тогда они и умерли. Данные о других восьми скончавшихся пациентах уточняются и на данный момент не разглашаются, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре прошлого года. Австрийцы могут получит прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.