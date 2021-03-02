В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию

Верховный кассационный суд Болгарии утвердил заявку о создании политической партии, возглавляемой беглым "авторитетным бизнесменом" Василом Божковым по прозвищу "Васька Череп".

Божков, один из богатейших бизнесменов балканской республики, в спешке покинул страну в начале минувшего года из-за обвинений в ряде преступлений. Среди прочего, ему инкриминируется причастность к убийствам, отмыванию денег, насилию и уходу от налогов. В настоящее время предприниматель проживает в Дубае.

После своего бегства "Череп" начал вести в социальных сетях активную деятельность, направленную на дискредитацию правительства Болгарии. В частности, Божков обвинял в рэкете и коррумпированности фактического руководителя государства премьера Бойко Борисова, публиковал компрометирующую переписку с бывшим министром экономики.

На своей странице в Facebook бизнесмен назвал попытку прокуратуры республики оспорить правомерность учреждения его партии происками "хунты" - стараниями Божкова именно такой нелицеприятный термин закрепился для обозначения властей республики среди оппозиционно настроенных граждан. "Болгарское лето" (название партии Божкова - ред.) теперь является законной политической силой", - прокомментировал свой успех предприниматель.

Решающие для политической жизни Болгарии парламентские выборы намечены на начало апреля. По предварительным опросам, партия Борисова (ГЕРБ) по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у населения, но лишь незначительно опережая в этом плане социалистов.