В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна

Полиция Южного Уэльса в минувшие выходные выписала свыше 370 штрафов за нарушение карантинного режима. Штраф начинается от 200 фунтов (20600 рублей). В том числе были оштрафованы три женщины, которые собрались на автопарковке у города Суонси, они намеревались покрасить волосы.

Еще три человека получили штрафы за поход к парикмахеру на дом. Кроме того, полиция нашла четверых в пабе населенного пункта Лландафф.

В Великобритании продолжается жесткий карантин. В Уэльсе, в частности, введены ограничения четвертого, самого высокого, уровня. В соответствии с ними люди имеют право выходить из дома только по неотложным делам. Запрещены перемещения по стране, походы в гости. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг.