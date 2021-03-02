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02.03.2021 12:05
Рубрика: Экономика

В Дубае проведены первые операции по картам "Мир"

Текст: Игорь Зубков
Национальная система платежных карт намерена обеспечить прием карт "Мир" в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Первые тестовые транзакции по этим картам проведены в Дубае в инфраструктуре компании Network International (ведущий поставщик платежных услуг на Ближнем Востоке), она продолжит работу по подключению к приему "Мира" POS-терминалов в ОАЭ. Об этом сообщает НСПК.

Карты "Мир" появятся в Apple Pay

"ОАЭ традиционно являются одним из наиболее популярных туристических направлений, куда россияне ежегодно совершают сотни тысяч поездок, - отметил гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев. - Наше дальнейшее сотрудничество с Network International будет направлено на то, чтобы предоставить держателям карт "Мир" возможность расплачиваться в ОАЭ своей привычной картой".

По данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в 2019 году ОАЭ посетило около 728 тысяч россиян.

В НСПК не называют сроки развертывания сети приема карт "Мир" в ОАЭ. НСПК уже наладила прием карт "Мир" в большинстве торгово-сервисных предприятий на турецких курортах.

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