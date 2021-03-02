В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе

Внедорожник, набитый людьми, во вторник утром врезался в полуприцеп в США, в результате чего 15 человек погибли, заявили представители местных властей. По данным NBC News, еще 12 человек были доставлены в больницы после аварии. Катастрофа произошла в городе Империал в Южной Калифорнии во вторник рано утром, примерно в 16 километрах к северу от мексиканской границы.

Джуди Круз, управляющий директор отделения неотложной помощи Регионального медицинского центра El Centro, заявила на пресс-конференции, что автомобиль с 27 пассажирами врезался в полуприцеп, заполненный гравием. По ее словам, на месте происшествия погибли 14 человек, а еще один человек скончался вскоре после прибытия в больницу. Остальные пассажиры проходят лечение в El Centro и в больнице в соседнем Броули.

Офицер дорожного патруля Калифорнии Артуро Платеро заявил, что автомобиль двигался на запад по Норриш-роуд возле государственной трассы 115, когда в него сбоку врезался большой грузовик, двигавшийся в северном направлении. Причина аварии расследуется.