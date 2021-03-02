В Китае будет опубликован доклад о нарушениях прав человека в США

В документе, озаглавленном "Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году" подробно рассказывается о фактах, касающихся некомпетентных действий Вашингтона по сдерживанию пандемии, приводящих к трагическим итогам и подрыву американской демократии, вызывающему политический хаос. Кроме того, в докладе изложены нарушения в отношении этнических меньшинств, страдающих от расовой дискриминации, продолжающихся угрожающих безопасности социальных потрясениях, увеличения разрыва между богатыми и бедными, усугубляющего социальное неравенство, а также нарушения международных норм, приводящие к гуманитарным катастрофам.