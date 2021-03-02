В новый нацпроект по туризму включат мероприятия по развитию агротуризма. Такое поручение дано Ростуризму и минсельхозу по итогам совещания вице-премьеров с предпринимателями и губернатором Карелии.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, правительство работает над сокращением барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев. В первом чтении Госдума уже приняла законопроект, который позволит фермерам построить дом для проживания на этих территориях. В то же время поправки в законодательство содержат ограничения и параметры по площади объектов, а также не допускают строительства на сельхозугодьях и иных особо ценных землях. По словам Абрамченко, аналогичную конструкцию необходимо детально проработать для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, туротрасль - драйвер развития республики. Подстегнуть ее развитие должны "туристическая инфраструктура, современная городская среда и удобные транспортные связи, в том числе с помощью качественных автомобильных дорог", уверен он.

Как сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, турпоток в республику ежегодно растет и "даже в пандемию не произошло особого сокращения числа желающих посетить регион".

На турмаршрутах планируется построить новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи

Как сообщил вице-премьер, на туристических маршрутах в Республике Карелия планируется построить новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи. "Предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, к примеру, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоваара недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - отметил Чернышенко.

Бизнес готовит предложения

Бизнес представит свои предложения в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам его встречи с президентом "ОПОРЫ России" Александром Калининым. "Нацпроект объединит все инструменты и меры поддержки отрасли, станет окном новых возможностей. Туристический рынок в основном представляют предприятия малого и среднего бизнеса", - отметил Чернышенко. Для развития туристской инфраструктуры будет активно использоваться механизм государственно-частного партнерства, чтобы объединить ресурс государства и возможности бизнеса. К работе подключилась корпорация "Туризм.РФ".