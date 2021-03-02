В Подольске появится крупный торгово-развлекательный центр

В подмосковном Подольске появится большой торгово-развлекательный центр ГОРОД. Он строится в южной части города, на территории активно развивающегося микрорайона "Кузнечики", и окружен густонаселенными кварталами. Появление нового ТРЦ избавит жителей Подольска от необходимости ездить за покупками и развлечениями в крупные торговые комплексы, расположенные ближе к Москве (например, ближайшая к Подольску МЕГА расположена в 25 километрах от города).

Теперь все необходимое подольчане смогут купить недалеко от дома. Общая площадь ТРЦ ГОРОД составит 58 000 квадратных метров, торговая площадь - 38 000 квадратных метров. Торговая галерея будет представлена магазинами одежды и обуви для детей взрослых, бытовой техники и электроники, а также арендаторами различного спектра услуг.

"ТРЦ ГОРОД - это большой инфраструктурный проект, - рассказал "РГ" член комитета по строительству "Деловой России", владелец девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. - Это не первый реализованный проект Styness в Подольске, до этого мы уже открыли несколько успешных ТЦ на территории города. Не сомневаюсь, что и новый ТРЦ будет пользоваться высоким спросом у жителей города".

В ТРЦ Город также появится продуктовый гипермаркет площадью 3 000 квадратных метров и гипермаркет спортивных товаров такой же площади. Досуговая составляющая комплекса будет представлена кинотеатром и развлекательным центром. Для удобства гостей построят паркинг на 1250 машиномест.

Помимо торговой и досуговой составляющей, новый ТРЦ будет выполнять и социальную функцию - станет местом, где люди разных возрастов, семьи с детьми смогут проводить время и общаться. В частности на территории ТРЦ будет построен уникальный для нашей страны "Панда-парк", который поможет маленьким посетителям со сложными заболеваниями, легче адаптироваться к жизни. Так же на территории появятся огромный детский городок, который уже можно назвать "Подольский Дисней Ленд" по количеству и разнообразию аттракционов ему сложно найти аналоги в Московской области. А наличие большого количества тематических площадок позволят провести любой детский праздник.

Не обойдет внимание новый ТРЦ и героизм ветеранов Великой Отечественной Войны. Так одна из площадок будет посвящена подвигу знаменитых Подольских курсантов, навеки покрывших вечной славой свои имена.

"Жителям Подольска давно нужно было пространство, где можно приятно отдохнуть и вместе с тем совершить покупки, получить какие-то услуги, развлечься. ТРЦ ГОРОД - это как раз такое пространство, которое, уверен, станет заметной точкой на карте Подольска и центром притяжения для его жителей", - отметил Максим Лалакин.

"Нам было важно сделать не еще один торговый центр ближе к дому, а переосмыслить сам формат и концепцию. Наша компания по полному праву носит звание социально ответственной, поэтому ТРЦ ГОРОД будет социально ориентированным. Не в том смысле, что в нем будут превалировать магазины - дискаунтеры, как это может изначально показаться, а в том, что это будет, прежде всего, социальный объект. Центр социализации для всех поколений. Мы надеемся, что новый формат найдет отклик в сердцах горожан и будет впоследствии принят на вооружение не только нашим холдингом, но и девелоперами по всей нашей стране", - добавил Лалакин.

Новый ТРЦ будет готов принять первых посетителей в I квартале 2022 года.