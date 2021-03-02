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02.03.2021 10:03
Рубрика: Власть

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, - уточнили в пресс-службе кабмина. - Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного".

Все эти сведения, согласно документу, территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

Отметим, что выплаты, о которых идет речь, могут получать члены семьи или приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

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