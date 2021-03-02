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02.03.2021 14:31
Рубрика: Власть

В России 3 марта пройдет проверка систем оповещения населения

Текст: Тимофей Борисов
В среду, 3 марта, во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Соответствующее сообщение об этом появилось на официальном сайте МЧС России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Людей, особенно представителей старшего поколения, призывают не бояться воя сирен. Понятно, что сигнал не из приятных, но это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения. Именно поэтому в МЧС просят сохранять спокойствие - это давно запланированное мероприятие. Всего таких в этом году будет два. Завтра и 6 октября.

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