В России 3 марта пройдет проверка систем оповещения населения

В среду, 3 марта, во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Соответствующее сообщение об этом появилось на официальном сайте МЧС России.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Людей, особенно представителей старшего поколения, призывают не бояться воя сирен. Понятно, что сигнал не из приятных, но это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения. Именно поэтому в МЧС просят сохранять спокойствие - это давно запланированное мероприятие. Всего таких в этом году будет два. Завтра и 6 октября.