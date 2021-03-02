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Берегись, Xiaomi. В Россию пришел мощный смартфон Samsung дешевле 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
02.03.2021,  
13:19
Galaxy A32. Фото: Samsung Galaxy A32. Фото: Samsung
Galaxy A32. Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о приходе на российский рынок среднебюджетного смартфона Galaxy A32, оснащенного экраном 6,4 дюйма Super AMOLED и мощным аккумулятором на 5000 мАч.

Galaxy A32. Фото: Samsung

Версия Galaxy A32 на 64 Гб стоит 19990 рублей, на 128 Гб - 21990 рублей, объем ОЗУ в обеих версиях одинаковый - 4 Гб, а постоянная память расширяется до 1 Тб. Аппарат отличается также поддержкой частоты обновления дисплея 90 Гц для плавной анимации и встроенным в поверхность экрана сканером отпечатка пальца. Используемый процессор - MediaTek Helio P80.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп, ультраширокоугольный модуль - 8 Мп, модули макро и сенсор глубины - 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры - 20 Мп.

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Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на мощности 15 Вт через порт USB-C, предусмотрен модуль NFC для бесконтактных платежей. Аппарат работает на прошивке One UI 3 "из коробки".

Конкурировать Galaxy A32 придется со среднебюджетниками Poco X3 NFC и realme 7. Плюс Samsung - гарантированные четыре года обновлений (три года "больших" и еще год апдейтов безопасности), плюсы "китайцев" - увеличенный объем ОЗУ (в памяти будет держаться больше приложений).

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