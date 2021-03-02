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02.03.2021 19:28
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза

Текст: Галина Мисливская
В действиях Евросоюза, принявшего решение о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, нет логики, но недружественные действия Брюсселя не останутся без ответа, заявили в Совете Федерации.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ЕС во вторник официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения коснутся главы СК Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"В действиях ЕС нет никакой логики", - заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, все эти санкционные "истории" давно превратились во внутреннее дело самого Евросоюза. "В России это мало кого беспокоит", - добавил сенатор.

Санкции против Генпрокурора РФ, глав СК, ФСИН - недопустимый прием в международных отношениях, он не останется без ответа, сказал ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Решение ЕС - это классическая подтасовка, подбрасывание "улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную" версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет - определять руководству России", - заявил сенатор.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Он считает, то Евросоюз обязал бы Германию, Францию и Швецию "обеспечить прозрачность доказательной базы", если бы действительно был заинтересован в расследовании случившегося с Навальным. "Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства", - резюмировал сенатор.

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