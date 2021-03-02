В Совфеде подготовят поправки в Уголовный кодекс для борьбы с пытками

В верхней палате российского парламента создается рабочая группа, которая подготовит поправки в законодательство, направленные на борьбу с пытками. Такое решение было принято на заседании комитета СФ по конституционному законодательству во вторник.

На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова провела "круглый стол", в ходе которого директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что вопросы применения физической силы в ведомстве взяты на особый контроль, и обозначил позицию руководства: необоснованное и излишне жестокое применение силы недопустимы.

По словам Нарусовой, и ФСИН, и Росгвардия "поддержали необходимость специального закона" на эту тему, "потому что в настоящее время в Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть".

"Неоднократно комиссия по пыткам при ООН рекомендовала РФ это сделать. Поэтому возникло решение создать рабочую группу по созданию такого закона в дополнение УК. Пять сенаторов уже выразили желание работать в этой группе", - сообщила она.

"Я поддерживаю абсолютно", - сказал председатель комитета Андрей Клишас. Он предложил изучить международные документы и все рекомендации, обращенные к РФ. "Мы это все посмотрим, с Верховным судом обсудим подробно, с Главным государственно-правовым управлением", - добавил парламентарий.

При этом Клишас указал, что в России, в отличие от некоторых западных стран, "по крайней мере, нет выносных баз, где пытки просто узаконены", как на печально известной базе Гуантанамо.

Применение к гражданам России пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания запрещено статьей 21 Конституции РФ.