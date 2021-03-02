В США подросток погиб в результате стрельбы в школе

Пятнадцатилетний подросток погиб в результате стрельбы в американском штате Арканзас.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел утром первого марта в городе Пайн-Блафф. Один из учеников во время перемены открыл стрельбу по другим учащимся, после чего попытался скрыться. Полицейские задержали злоумышленника в одном из соседних районов.

Позже стало известно, что пострадавший в результате стрельбы скончался в больнице. Сейчас стражи порядка выясняют мотив произошедшего. Подчеркивается, что задержанный - темнокожий парень -также является учеником данной школы.