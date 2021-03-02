Новости

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 20:37
Рубрика: В мире

И богатые тоже заплатят

В США предлагают увеличить налог для сверхбогатых американцев
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Предсказания экс-президента CША Дональда Трампа о неизбежном левом крене при новой демократической администрации страны, похоже, начинают сбываться. Так называемое прогрессивное крыло демпартии в лице сенатора Элизабет Уоррен внесло в конгресс законодательную инициативу - обложить сверхбогатых американцев новым налогом. Дополнительные поступления в дефицитный бюджет призваны дать президенту США Джозефу Байдену возможность реализовать свои предвыборные обещания - поддержать госрасходами экономику и граждан на астрономическую сумму в 1,9 триллиона долларов. Впрочем, похожие попытки ущемить финансовые интересы "корпоративной" и "золотой" Америки неоднократно предпринимались прежде, но каждый раз заканчивались ничем.
Если законопроект о дополнительном налоге на ультрабогатство будет принят, главе Tesla Илону Маску придется выплатить дополнительно 5,2 миллиарда долларов. Фото: Reuters Если законопроект о дополнительном налоге на ультрабогатство будет принят, главе Tesla Илону Маску придется выплатить дополнительно 5,2 миллиарда долларов. Фото: Reuters
Если законопроект о дополнительном налоге на ультрабогатство будет принят, главе Tesla Илону Маску придется выплатить дополнительно 5,2 миллиарда долларов. Фото: Reuters

Введение налога на ультрабогатство было основой предвыборной платформы Элизабет Уоррен, безуспешно боровшейся за номинацию от демпартии в ходе кампании-2020 и уступившей в итоге лидерство Байдену (который, кстати, выступал против таких планов). Тогда демократка настаивала: дополнительным "двухпроцентным налогом" следует обложить 75 тысяч наиболее зажиточных семей в США. К таким толстосумам Уоррен относила всех американцев, располагающих состоянием свыше 50 миллионов долларов. А тех сограждан, кто имеет на банковских счетах больше миллиарда долларов, необходимо раскошелить на три процента, настаивала сенатор от штата Массачусетс.

Фото: instagram.com / owen_stevens_
Американского студента отстранили от занятий из-за постов в соцсетях

Теперь эта же инициатива в первозданном виде перекочевала в законопроект, уже поддержанный конгрессменами-однопартийцами Уоррен из палаты представителей. По мнению этих законодателей, дополнительные налоги на сверхбогатых американцев дадут многомиллиардные ежегодные налоговые отчисления и позволят пополнить бюджет США почти тремя триллионами долларов в течение ближайших 10 лет.

"Влиятельные и ультрабогатые американцы подмяли под себя законы настолько, что для 0,1 процента населения с самыми высокими доходами действует налоговая ставка ниже, чем для 99,9 процентов оставшихся налогоплательщиков. И это при том, что состояние миллиардеров за период пандемии увеличилось на 40 процентов", - затронула больную тему для рядовых и страдающих от роста безработицы, социального, классового и расового неравенства в США сограждан Элизабет Уоррен. Неудивительно, что подобные инициативы согласно соцопросам, поддерживают трое из пяти избирателей. Причем как демократической, так и Республиканской партии.

Согласно статистике Федеральной резервной системы (ФРС) США, за первую половину прошлого года, несмотря на "коронакризис", состояние 50 самых обеспеченных американцев выросло и теперь равняется совокупным накоплениям 165 миллионов граждан США (половина населения страны). По данным ФРС, "золотая полсотня" американских богатеев с начала 2020 года нарастила свои капиталы на 339 миллиардов долларов, и теперь их денежные закрома оцениваются в два триллиона долларов США.

В случае принятия "закона Уоррен" сотне богатейших американцев пришлось бы дополнительно выплатить 78 миллиардов долларов в виде налогов

Как подсчитало агентство Bloomberg, в случае принятия "закона Уоррен" сотне богатейших американцев пришлось бы дополнительно выплатить 78 миллиардов долларов в виде налогов в ближайшие годы. Основатель компании Amazon и самый состоятельный житель Земли Джефф Безос раскошелился бы на 5,4 миллиарда долларов, глава Tesla Илон Маск - на 5,2 миллиарда, а руководитель Microsoft и третий богатейший человек в мире Билл Гейтс - на 4 миллиарда. Немного, с учетом того, что общее состояние того же Гейтса Bloomberg Billionaires Index оценивает в 137 миллиардов долларов.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента

Любопытно, что еще в 2019 году сразу несколько американских "Скруджей Макдаков", видимо, предвидя резкую политизацию вопроса о шокирующем расслоении в благосостоянии общества в США, выразили готовность "самораскошелиться" и призывали политиков к "умеренному повышению" налогов для богатых. Соответствующее письмо ко всем кандидатам в президенты Соединенных Штатов было подписано 19 богачами, включая небезызвестного финансиста-спекулянта Джорджа Сороса.

Однако теперь, как пишет The New York Times, республиканская оппозиция при полной поддержке лоббистов и представителей крупного бизнеса уже начала работу по дискредитации опасных для капиталистов инициатив Уоррен. При этом используются старые и набившие оскомину аргументы - федеральному правительству будет трудно подсчитать и собрать новый налог на сверхбогатство, он распугает всех инвесторов, да и суды сочтут новую подать неконституционной.

Исторически все потуги отдельных американских политиков закрыть "дыры" в налоговом законодательстве США, позволяющем богачам и корпорациям платить меньше налогов, чем рядовым американцам, заканчивались ничем. Более того, в расколотом ныне сенате США (50 голосов у демократов и 50 у республиканцев) предложение Уоррен практически не имеет шансов быть принятым, утверждает Bloomberg.

Президент США Джозеф Байден пока показательно дистанцируется от разворачивающейся на Капитолийском холме схватки за налог на сверхбогатство. Правда, со слов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, "президент твердо верит в то, что ультрабогатые и корпорации должны начать платить честную долю". Но не ясно сможет ли в итоге Байден претворить свою веру в жизнь.

В мире США А как у них?

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами