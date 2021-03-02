Предсказания экс-президента CША Дональда Трампа о неизбежном левом крене при новой демократической администрации страны, похоже, начинают сбываться. Так называемое прогрессивное крыло демпартии в лице сенатора Элизабет Уоррен внесло в конгресс законодательную инициативу - обложить сверхбогатых американцев новым налогом. Дополнительные поступления в дефицитный бюджет призваны дать президенту США Джозефу Байдену возможность реализовать свои предвыборные обещания - поддержать госрасходами экономику и граждан на астрономическую сумму в 1,9 триллиона долларов. Впрочем, похожие попытки ущемить финансовые интересы "корпоративной" и "золотой" Америки неоднократно предпринимались прежде, но каждый раз заканчивались ничем.

Введение налога на ультрабогатство было основой предвыборной платформы Элизабет Уоррен, безуспешно боровшейся за номинацию от демпартии в ходе кампании-2020 и уступившей в итоге лидерство Байдену (который, кстати, выступал против таких планов). Тогда демократка настаивала: дополнительным "двухпроцентным налогом" следует обложить 75 тысяч наиболее зажиточных семей в США. К таким толстосумам Уоррен относила всех американцев, располагающих состоянием свыше 50 миллионов долларов. А тех сограждан, кто имеет на банковских счетах больше миллиарда долларов, необходимо раскошелить на три процента, настаивала сенатор от штата Массачусетс.

Теперь эта же инициатива в первозданном виде перекочевала в законопроект, уже поддержанный конгрессменами-однопартийцами Уоррен из палаты представителей. По мнению этих законодателей, дополнительные налоги на сверхбогатых американцев дадут многомиллиардные ежегодные налоговые отчисления и позволят пополнить бюджет США почти тремя триллионами долларов в течение ближайших 10 лет.

"Влиятельные и ультрабогатые американцы подмяли под себя законы настолько, что для 0,1 процента населения с самыми высокими доходами действует налоговая ставка ниже, чем для 99,9 процентов оставшихся налогоплательщиков. И это при том, что состояние миллиардеров за период пандемии увеличилось на 40 процентов", - затронула больную тему для рядовых и страдающих от роста безработицы, социального, классового и расового неравенства в США сограждан Элизабет Уоррен. Неудивительно, что подобные инициативы согласно соцопросам, поддерживают трое из пяти избирателей. Причем как демократической, так и Республиканской партии.

Согласно статистике Федеральной резервной системы (ФРС) США, за первую половину прошлого года, несмотря на "коронакризис", состояние 50 самых обеспеченных американцев выросло и теперь равняется совокупным накоплениям 165 миллионов граждан США (половина населения страны). По данным ФРС, "золотая полсотня" американских богатеев с начала 2020 года нарастила свои капиталы на 339 миллиардов долларов, и теперь их денежные закрома оцениваются в два триллиона долларов США.

В случае принятия "закона Уоррен" сотне богатейших американцев пришлось бы дополнительно выплатить 78 миллиардов долларов в виде налогов

Как подсчитало агентство Bloomberg, в случае принятия "закона Уоррен" сотне богатейших американцев пришлось бы дополнительно выплатить 78 миллиардов долларов в виде налогов в ближайшие годы. Основатель компании Amazon и самый состоятельный житель Земли Джефф Безос раскошелился бы на 5,4 миллиарда долларов, глава Tesla Илон Маск - на 5,2 миллиарда, а руководитель Microsoft и третий богатейший человек в мире Билл Гейтс - на 4 миллиарда. Немного, с учетом того, что общее состояние того же Гейтса Bloomberg Billionaires Index оценивает в 137 миллиардов долларов.

Любопытно, что еще в 2019 году сразу несколько американских "Скруджей Макдаков", видимо, предвидя резкую политизацию вопроса о шокирующем расслоении в благосостоянии общества в США, выразили готовность "самораскошелиться" и призывали политиков к "умеренному повышению" налогов для богатых. Соответствующее письмо ко всем кандидатам в президенты Соединенных Штатов было подписано 19 богачами, включая небезызвестного финансиста-спекулянта Джорджа Сороса.

Однако теперь, как пишет The New York Times, республиканская оппозиция при полной поддержке лоббистов и представителей крупного бизнеса уже начала работу по дискредитации опасных для капиталистов инициатив Уоррен. При этом используются старые и набившие оскомину аргументы - федеральному правительству будет трудно подсчитать и собрать новый налог на сверхбогатство, он распугает всех инвесторов, да и суды сочтут новую подать неконституционной.

Исторически все потуги отдельных американских политиков закрыть "дыры" в налоговом законодательстве США, позволяющем богачам и корпорациям платить меньше налогов, чем рядовым американцам, заканчивались ничем. Более того, в расколотом ныне сенате США (50 голосов у демократов и 50 у республиканцев) предложение Уоррен практически не имеет шансов быть принятым, утверждает Bloomberg.

Президент США Джозеф Байден пока показательно дистанцируется от разворачивающейся на Капитолийском холме схватки за налог на сверхбогатство. Правда, со слов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, "президент твердо верит в то, что ультрабогатые и корпорации должны начать платить честную долю". Но не ясно сможет ли в итоге Байден претворить свою веру в жизнь.