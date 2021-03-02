В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура

В столичном регионе 8 марта ожидается отрицательная температура воздуха. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Март у нас еще зимний месяц, мы и предполагали, что начало марта будет с температурой чуть выше климатической нормы. Вторая пятидневка будет с температурой ниже климатической нормы. Среднесуточная температура во второй пятидневке будет отрицательной, то есть на таяние снега рассчитывать не приходится", - сказала Позднякова RT.

Синоптик отметила, что 7 марта температура воздуха будет на один-полтора градуса ниже климатической нормы и не исключено, что в праздничный день она продолжит понижаться.

"Мы будем находиться уже в тылу мощного циклона, атмосферное давление будет расти, но возможны заряды снега. И температура воздуха останется отрицательной в течение всех суток 8 марта", - заявила Позднякова.