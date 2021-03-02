В Узбекистан прибыла очередная группа российских учителей

Новости

Путин поручил зафиксировать этапы работы по БАМу и Транссибу до 2024 года 17:29
В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 16:59
Рубрика: Общество

В Узбекистан прибыла очередная группа российских учителей

Текст: Елена Новоселова
2 марта в Узбекистан отправилась третья группа преподавателей русского языка для работы в местных школах. Таким образом, общее количество российских специалистов, которые теперь преподают русский язык в южной республике в рамках гуманитарного проекта "Класс!", составит 100 человек.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Новая группа педагогов включает 12 практикующих специалистов, магистрантов и аспирантов педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут преподавать в школах разных городов и районов Республики Узбекистан, в том числе в тех, в где существует острая проблема нехватки педагогических кадров.

Фото: РГ
"РГ" объявляет Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка

Российские учителя разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий в некоторых школах. С марта по июнь 2021 года в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять в других школах Узбекистана.

Перед тем как отправиться в Узбекистан, преподаватели прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, организации работы в школах Узбекистана, межкультурному взаимодействию.

Справка "РГ"

Проект "Класс!" реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и благотворительным фондом "Наука, искусство и спорт" с 2020 года. Работа по повышению уровня владения русским языком и качества обучения на русском языке за рубежом проводится по нескольким направлениям. К примеру, в рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

В 2021 году тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного продолжается. Российские специалисты оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и проводят семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка.

Пушкинский конкурс Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март