В Узбекистан прибыла очередная группа российских учителей

2 марта в Узбекистан отправилась третья группа преподавателей русского языка для работы в местных школах. Таким образом, общее количество российских специалистов, которые теперь преподают русский язык в южной республике в рамках гуманитарного проекта "Класс!", составит 100 человек.

Новая группа педагогов включает 12 практикующих специалистов, магистрантов и аспирантов педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут преподавать в школах разных городов и районов Республики Узбекистан, в том числе в тех, в где существует острая проблема нехватки педагогических кадров.

Российские учителя разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий в некоторых школах. С марта по июнь 2021 года в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять в других школах Узбекистана.

Перед тем как отправиться в Узбекистан, преподаватели прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, организации работы в школах Узбекистана, межкультурному взаимодействию.

Справка "РГ"

Проект "Класс!" реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и благотворительным фондом "Наука, искусство и спорт" с 2020 года. Работа по повышению уровня владения русским языком и качества обучения на русском языке за рубежом проводится по нескольким направлениям. К примеру, в рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

В 2021 году тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного продолжается. Российские специалисты оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и проводят семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка.