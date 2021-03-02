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02.03.2021 03:20
Рубрика: В мире

В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Венеции обмелели некоторые водные "артерии". Из-за отливов уровень воды в каналах снизился на 48-55 сантиметров. Часть из них пересохла, пишет агентство "Интерфакс".

Фото: Anteo Marinoni/LaPresse via AP
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Еще два месяца назад итальянский город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко тогда была затоплена, магазины подсчитывали материальный ущерб. Сейчас же - другая проблема. Немногочисленные туристы не могут кататься на гондолах.

Передвижение местных жителей по городу также затруднено, так как многие в Венеции используют лодки как основное транспортное средство. Катера курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел. Подчеркивается, что в 2018 году уровень воды в каналах опускался на 66 сантиметров, а в 2008 году - на 83 сантиметра.

В мире Европа Италия

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