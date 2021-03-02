Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии

150 миллионов долларов будет направлено из военного бюджета США Украине на военные реформы, передает ТАСС сообщение пресс-службы Пентагона. Средства будут выделены при условии достигнутого Киевом прогресса по военным реформам.

"Остающиеся 150 млн долларов в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет", - пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Общая часть заложенных на это средств - 250 миллионов и первую часть из них Украина уже получила. В рамках этой программы планируется обеспечение украинской армии "дополнительными радарами контрбатарейной борьбы, тактическим оборудованием, спутниковой поддержкой, а также медицинской помощью".