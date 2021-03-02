О полете первого космонавта я узнал во Владивостоке, во время службы на Тихоокеанском флоте. Мы, курсанты учебного отряда, возвращались из гарнизонного караула. Смотрим, дневальный Миша Ниязов, узбек по национальности, вокруг тумбочки "яблочко" танцует. Нарушение дисциплины! А он нас к телевизору тащит: "Братцы, наш человек в космосе!" На экране - портрет Гагарина и музыка: "Всё выше, и выше, и выше..."

Я тогда и представить не мог, что очень скоро не просто увижу первого космонавта вблизи, а буду лично разговаривать с ним.

В 1966 году я стал фотокорреспондентом газеты "Людиновский рабочий". И первым серьезным профессиональным испытанием для меня был как раз приезд Юрия Гагарина в Людиново. Первый космонавт тогда был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу, куда входили Смоленская, Брянская и Калужская области.

Задание редакции: фоторепортаж срочно в номер.

…30 мая. Перрон станции Людиново-2 запружен народом. Через несколько минут, со стороны Брянска, показался украшенный транспарантами и цветами людиновский тепловоз с двумя пассажирскими вагонами. Поезд остановился. Под гром аплодисментов из вагона вышел улыбающийся Гагарин. Цветы, приветствия, хлеб-соль…

Естественно, каждый, у кого был фотоаппарат, хотел снять первого космонавта. Один из них был особенно подвижен. Он поминутно закрывал от меня Юрия Алексеевича. С автоматической скоростью щелкал затвором фотоаппарата до тех пор, пока я не сказал, что он… забыл снять крышку с объектива. Да я и сам никогда так не волновался при съемке, как в тот день.

Увидев меня, обвешанного фотоаппаратурой, Юрий Гагарин сам подошел, пожал руку и сказал: "Я фотолюбитель. Люблю снимать своих друзей-космонавтов, маленьких дочек, жену. В дальние поездки беру с собой кинокамеру". Поинтересовался, на какую пленку я снимаю, подержал в руках мой фотоаппарат, посмотрел в видоискатель. И вся робость перед этим великим человеком исчезла - как будто сто лет его знал.

Когда машина с открытым верхом, в которой сидел Гагарин, проезжала по улицам города, неожиданно сквозь милицейское оцепление вышла сгорбленная старушка с букетом полевых цветов. Машина остановилась, и первый космонавт, не открывая дверцу, легко выпрыгнул на мостовую. Бабушка подарила ему букет, приговаривая: "Земной поклон тебе, сыночек!". Гагарин расцеловал ее и поехал дальше.

Юрий Алексеевич был в Людинове только один день. Выступил перед избирателями во Дворце культуры тепловозостроителей, побывал на самом тепловозостроительном заводе, общался с активом города... Когда его попросили сфотографироваться с детьми, рассмеялся: "Конечно, давайте, ребята!". Дети были счастливы.

Я заранее наметил места съемки по всему маршруту следования кортежа первого космонавта. И уже часа через два раздавал снимки друзьям и знакомым - в память о встрече с Юрием Гагариным.

А спустя два года Гагарин погиб, и это стало потрясением. В те дни мы, фотожурналисты области, обучались в Калуге секретам мастерства на семинаре корреспондента ТАСС Николая Акимова. Помню, как посетители Государственного музея космонавтики, где были выставлены портреты Гагарина и Серегина в траурных рамках, плакали во время Всесоюзной минуты молчания…

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

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