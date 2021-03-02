В ВОЗ назвали проблемы, которые надо решить при введении ковид-паспортов

В Европе вновь вернулись к активному обсуждению введения "зеленых" или "ковид-паспортов". Юридический проект цифрового сертификата о вакцинации ("зеленого" или "ковид-паспорта") в Еврокомиссии планируют представить для обсуждения уже в марте. Он призван не только упростить перемещения внутри ЕС для вакцинированных, но также поездки за границу союза. "Российская газета" отправила запрос в Европейское бюро ВОЗ с просьбой прокомментировать возможное введение таких сертификатов.

"Нам известно, что в некоторых странах уже введено требование или рассматривается вопрос о разрешении доступа в общественные места (такие как тренажерные залы, бассейны, театры и отели) только тем гражданам, кто прошел вакцинацию от COVID-19. ВОЗ оценивает осуществимость и целесообразность таких требований", - говорится в ответе Европейского бюро ВОЗ.

Ранее эксперты ВОЗ поясняли, что введение внутренних правил и ограничений в связи с эпидемической ситуацией - это прерогатива правительства каждого конкретного государства.

Но электронные сертификаты вакцинации, в том числе, предполагается использовать в качестве инструмента, регулирующего передвижение граждан из страны в страну.

По этому поводу в ВОЗ напомнили об основных, остающихся пока открытыми вопросах, связанных с недостаточностью накопленных данных о новой коронавирусной инфекции. Учесть эти факторы необходимо, принимая решение о введении "ковид-паспортов".

В ответе Европейского бюро организации "Российской газете" говорится:

"Как мы уже говорили о таких требованиях к поездкам, необходим подход, основанный на оценке риска, с учетом местных обстоятельств и предпочтений.

Некоторые соображения (вопросы):

1. Научные: как долго сохраняется иммунитет, останавливают ли вакцины передачу?

2.Технологические: насколько легко подделать карты вакцинации - цифровые или другие?

3. Доступ к вакцинам: насколько распространена вакцинация, кто за нее платит?

4. Юридические: какие законы нужно изменить?

5. Этичный: как вы помогаете тем, кто не может пройти вакцинацию или решил не делать прививку? Есть ли равный доступ к вакцинам?"

Также в ВОЗ по-прежнему считают, что "на глобальном уровне основное внимание следует уделять вакцинации медицинских работников и пожилых людей во всех странах, а не всех людей в некоторых странах, особенно с учетом ограниченной доступности вакцин во всем мире".