ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе

В Европе и, в частности, в странах Балканского полуострова наблюдаются первые признаки возобновления роста заболеваемости COVID-19, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

В своем Twitter представитель Всемирной организации здравоохранения написал, что после снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейском регионе с начала прошлого месяца появились признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах. "Огонь еще не погас", - отметил Клюге.

По его словам, именно в европейском регионе расположены четыре из десяти стран мира, где за последние сутки зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. В связи с ситуацией, он заявил о том, что необходимо принять соответствующие меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения вируса.