Врачей не будут наказывать за утерянные наркотики

Сегодня Уголовный кодекс достаточно строг. Если медик недосчитается ампулы - куда-то закатилась, разбилась, медсестра по ошибке поставила лишний укол, то вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Для таких случаев в Уголовном кодексе предусмотрена статья 228.2 "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Конечно, человек, которого по ней осудили, не приравнивается к наркоторговцу. Но тем не менее перспектива получить судимость сама по себе достаточна для того, чтобы врач при лечении стал проявлять излишнюю осторожность. Больному очень больно? Потерпит.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в начале года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

"УК дополняется нормой: в случае комиссионной фиксации факта утраты наркотических средств медицинский работник не будет привлекаться к уголовной ответственности. Иными словами, специальная комиссия должна установить, что медработник допустил неосторожность, выполняя свои прямые обязанности, и такая утрата не причинила серьезного вреда охраняемым уголовным законом интересам", - рассказал Владимир Груздев.

В свою очередь юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасия Жданова сказала, что медицинское сообщество давно ждет эти изменения. "Пока эти изменения не внесены, любые внештатные события, которые происходят с наркотическими и психотропными препаратами в медорганизации, - это всегда огромный стресс для медиков, - говорит она. - Например, в нашем центре паллиативной помощи был такой случай: из-за производственного брака в облатке одна из пяти ампул морфина лопнула. Раствор лекарства разлился внутри облатки, наружу не вытек. Но даже эта ситуация вызывает колоссальный страх медработника перед возможными негативными последствиями вплоть до уголовных. Ведь медик не обеспечил сохранность наркотического средства и допустил его утрату".

Кроме того, Анастасия Жданова, являющаяся к тому же экспертом проекта ОНФ "Регион заботы", считает, что надо менять не только законы, но и правоприменительную практику судов и правоохранительных органов по подобным делам. Ведь, помимо уголовной ответственности, по ее словам, у нас установлены и очень жесткие административные наказания за формальные, не наносящие вреда нарушения правил обращения с наркотиками. "За минимальные нарушения: не вовремя внесли запись в журнал регистрации, хранили журнал не в сейфе, неправильно внесли исправления в журнал - на медицинскую организацию могут быть наложены очень большие штрафы - от 200 до 400 тысяч рублей", - отметила эксперт.

До недавнего времени ни суды, ни правоохранители, привлекая медиков к ответственности, как правило, не оценивали реальную общественную значимость таких нарушений. Есть надежда, что что-то изменится после резонансного дела детского хосписа "Дом с маяком". В декабре прошлого года за очень формальное нарушение правил оборота хоспис оштрафовали на крупную сумму - 200 тысяч рублей. "Суд второй инстанции, наверное, впервые оценил то, была ли создана реальная угроза выбытию лекарств в нелегальный оборот. Суд указал, что вина детского хосписа "Дом с маяком" установлена, но обратил внимание на малозначительность нарушения. И признал, что нарушение правил учета таких лекарств могут вообще не обладать общественной опасностью", - считает Жданова.