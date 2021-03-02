Врачи смогут обжаловать невыплату страховки к больничному

Утвержден временный порядок расследования страховых случаев заражения медиков коронавирусом в 2021 году. Теперь оно будет проводиться три календарных дня, а не сутки, как это было ранее. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Новый временный порядок аналогичен старому, который действовал в 2020 году. Он распространяется на страховые случаи, возникшие с 1 января 2021 года, применяется для назначения страховых выплат врачам, которые заразились коронавирусом на работе, при условии, что заболевание не привело к инвалидности.

Так, поликлиника или больница, в которой медработнику поставлен диагноз COVID-19, обязана незамедлительно уведомить об этом Фонд социального страхования. В этот же день создается специальная врачебная комиссия для проведения расследования. Теперь в ее состав помимо работодателя и представителя Фонда социального страхования также должны войти сотрудник профсоюза организации, в которой работает врач, или любой профессиональной некоммерческой организации, созданной медработниками.

Не позднее, чем через один день после принятия решения комиссия должна сообщить медработнику о результатах проведенного расследования, но теперь он может его обжаловать, если будет с ним не согласен.

В этом случае региональный минздрав обязан сформировать апелляционную комиссию для рассмотрения жалобы. В течение пяти рабочих дней она принимает решение, а затем не позднее, чем через день, информирует о нем Фонд социального страхования. И если оно будет положительным, страховые выплаты поступят на счет в течение недели.

В Минздраве уточнили, что сегодня на случай заражения коронавирусом на работе застрахованы не только врачи, а все медработники, включая фельдшеров, средний и младший медперсонал, а также водителей скорой помощи. Если они заразились при исполнении трудовых обязанностей, помимо оплаты больничного им полагаются страховые выплаты в сумме 68811 рублей.

При этом в июле прошлого года Минздрав направил в регионы разъяснения, что все сомнения в вопросе страховых выплат должны трактоваться в пользу медицинских работников.