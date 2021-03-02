Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 5 километров

Стратовулкан Синабунг, находящийся на севере острова Суматра в Индонезии, 2 марта выбросил столб дыма и пепла на высоту пять километров, сообщает Channel News of Asia.

Это первое большое извержение вулкана с августа 2020 года. К счастью, никто не пострадал, но окрестности горы засыпало пеплом.

Синабунг последнее время находится в активном состоянии, периодически выбрасывая пепел и камни. Из-за этого жители окрестных населенных пунктов уже месяц живут в состоянии повышенной готовности.

Вулкан проснулся после 400-летнего перерыва в конце августа 2010 года, и с тех пор он извергается почти каждый год. В 2016 году из-за выбросов горячего газа при извержении погибли минимум семь человек. Выбросы пепла периодически заставляют авиакомпании, чьи рейсы пролегают через этот регион, изменять маршрут.

Одновременно с Синабунгом извергаться начал и вулкан Мерапи в центральной части острова Ява. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту 1,9 километра.

Индонезия, находящаяся на тектонических разломах Тихоокеанского огненного кольца, занимает первое место в мире по количеству вулканов, их там 147, в том числе 130 действующих. Девять миллионов индонезийцев живут в радиусе 10 километров от активных вулканов.