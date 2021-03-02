Xiaomi везет в Россию нового "монстра" Redmi Note 10. Характеристики и цена

Четвертого марта Xiaomi официально представит новый смартфон - Redmi Note 10. Не исключено, что он станет таким же хитом, как и модели этой линейки предыдущих лет.
Судя по тому, что мероприятие анонсировано на странице Xiaomi в России, аппарат выйдет и на рынок нашей страны.
Согласно инсайдерским данным, девайс первым в серии получит дисплей Super AMOLED. Его диагональ составит 6,43 дюйма. В качестве процессора будет использоваться чип Snapdragon 678 от Qualcomm.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч (приятно, что это становится стандартом) сможет поддерживать быструю зарядку на мощности 33 Вт через порт USB-C, при этом необходимый сетевой адаптер будет в комплекте.
Что касается камер, то основная будет иметь разрешение 48 Мп. Также смартфон получит 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной в базовой версии.
Стоимость Redmi Note 10 официально не названа, но, как утверждают источники, она составит 15999 рупий на рынке Индии (около 16 тысяч рублей).
This is Just Amazing All Variant will have Amoled 😍😍😍— Gadgetsdata(Debayan Roy) (@Gadgetsdata) March 2, 2021
Redmi Note 10 -
📱60Hz Amoled
🔲SD 678
📸48+8+5+2mp
Redmi Note 10 Pro -
📱120Hz Amoled
🔲SD 732g (probably on 4G )
🎧 Stereo speaker
Redmi Note 10 Pro Max-
📱120Hz Amoled
📸108mp
🎧Stereo speakers
🤳32mp
🔋5000mAh
🔌33W pic.twitter.com/h7MoSeN1gn