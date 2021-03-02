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Xiaomi везет в Россию нового "монстра" Redmi Note 10. Характеристики и цена

Текст:   Антон Благовещенский
02.03.2021,  
16:50
Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

Четвертого марта Xiaomi официально представит новый смартфон - Redmi Note 10. Не исключено, что он станет таким же хитом, как и модели этой линейки предыдущих лет.

Судя по тому, что мероприятие анонсировано на странице Xiaomi в России, аппарат выйдет и на рынок нашей страны.

Согласно инсайдерским данным, девайс первым в серии получит дисплей Super AMOLED. Его диагональ составит 6,43 дюйма. В качестве процессора будет использоваться чип Snapdragon 678 от Qualcomm.

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Аккумулятор емкостью 5000 мАч (приятно, что это становится стандартом) сможет поддерживать быструю зарядку на мощности 33 Вт через порт USB-C, при этом необходимый сетевой адаптер будет в комплекте.

Что касается камер, то основная будет иметь разрешение 48 Мп. Также смартфон получит 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной в базовой версии.

Стоимость Redmi Note 10 официально не названа, но, как утверждают источники, она составит 15999 рупий на рынке Индии (около 16 тысяч рублей).

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