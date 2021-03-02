ЗАГСы начнут автоматически уведомлять приставов и нотариусов о смерти человека

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
"Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния. В ближайшей перспективе сведения реестра ЗАГС станут основным источником формирования реестра населения", - рассказал Владимир Груздев. Он отметил, что старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид.
Кстати, только за первый день марта в стране было зарегистрировано более 6,5 тысячи записей актов гражданского состояния.
"Подготовленный законопроект решает важную с правовой точки зрения проблему. Органы ЗАГС начнут автоматически оповещать о смерти человека ряд инстанций, в частности, службу судебных приставов, Росреестр, нотариат. Также будет уведомляться оператор портала госуслуг, это позволит автоматически закрывать личный кабинет умершего человека", - резюмировал Владимир Груздев.
В свою очередь, в Федеральной нотариальной палате поясняют, что возможность оперативного получения нотариусами сведений от ЗАГСов о смерти человека позволит решить сразу несколько актуальных проблем и ликвидировать угрозы мошенничества.
Например, ежегодно миллионы граждан проверяют доверенности онлайн на сайте ФНП - действительно ли удостоверялся такой документ и не отменен ли он. Смерть доверителя прекращает действие доверенности, но сейчас эта информация никак не отражается при проверке. Когда нотариат начнет ежедневно получать сведения ЗАГСов, утратившие силу документы будут сразу отмечаться, и по ним будет уже невозможно совершить сделку. Это важно и для нотариусов, удостоверяющих сделку по предъявленной доверенности, когда сам поверенный может еще не знать о смерти доверителя. Еще один плюс новации: она поможет развивать электронные сервисы при оформлении наследства.
"Это будет еще один шаг законодателя в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота, новых комфортных сервисов для людей", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.