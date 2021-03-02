ЗАГСы начнут автоматически уведомлять приставов и нотариусов о смерти человека

Кабинет пользователя на портале госуслуг будет автоматически закрываться после его смерти. Печальную весть ЗАГСы разошлют во все нужные инстанции, в том числе администраторам портала госуслуг, приставам, нотариусам и т.п. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

"Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния. В ближайшей перспективе сведения реестра ЗАГС станут основным источником формирования реестра населения", - рассказал Владимир Груздев. Он отметил, что старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид.

Кстати, только за первый день марта в стране было зарегистрировано более 6,5 тысячи записей актов гражданского состояния.

"Подготовленный законопроект решает важную с правовой точки зрения проблему. Органы ЗАГС начнут автоматически оповещать о смерти человека ряд инстанций, в частности, службу судебных приставов, Росреестр, нотариат. Также будет уведомляться оператор портала госуслуг, это позволит автоматически закрывать личный кабинет умершего человека", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь, в Федеральной нотариальной палате поясняют, что возможность оперативного получения нотариусами сведений от ЗАГСов о смерти человека позволит решить сразу несколько актуальных проблем и ликвидировать угрозы мошенничества.

Например, ежегодно миллионы граждан проверяют доверенности онлайн на сайте ФНП - действительно ли удостоверялся такой документ и не отменен ли он. Смерть доверителя прекращает действие доверенности, но сейчас эта информация никак не отражается при проверке. Когда нотариат начнет ежедневно получать сведения ЗАГСов, утратившие силу документы будут сразу отмечаться, и по ним будет уже невозможно совершить сделку. Это важно и для нотариусов, удостоверяющих сделку по предъявленной доверенности, когда сам поверенный может еще не знать о смерти доверителя. Еще один плюс новации: она поможет развивать электронные сервисы при оформлении наследства.

Широкая рассылка печальной вести по специальным инстанциям защитит граждан от афер

"Это будет еще один шаг законодателя в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота, новых комфортных сервисов для людей", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.