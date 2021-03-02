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02.03.2021 19:32
Рубрика: Власть

Погасят земные долги

ЗАГСы начнут автоматически уведомлять приставов и нотариусов о смерти человека
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Кабинет пользователя на портале госуслуг будет автоматически закрываться после его смерти. Печальную весть ЗАГСы разошлют во все нужные инстанции, в том числе администраторам портала госуслуг, приставам, нотариусам и т.п. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
ЗАГСы создали единую базу данных и заканчивают перевод своих архивов в цифровой вид. Фото: Smolaw11 / iStock ЗАГСы создали единую базу данных и заканчивают перевод своих архивов в цифровой вид. Фото: Smolaw11 / iStock
ЗАГСы создали единую базу данных и заканчивают перевод своих архивов в цифровой вид. Фото: Smolaw11 / iStock

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Фото: Пресс-служба Нотариальной палаты Свердловской области
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"Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния. В ближайшей перспективе сведения реестра ЗАГС станут основным источником формирования реестра населения", - рассказал Владимир Груздев. Он отметил, что старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид.

Кстати, только за первый день марта в стране было зарегистрировано более 6,5 тысячи записей актов гражданского состояния.

"Подготовленный законопроект решает важную с правовой точки зрения проблему. Органы ЗАГС начнут автоматически оповещать о смерти человека ряд инстанций, в частности, службу судебных приставов, Росреестр, нотариат. Также будет уведомляться оператор портала госуслуг, это позволит автоматически закрывать личный кабинет умершего человека", - резюмировал Владимир Груздев.

В свою очередь, в Федеральной нотариальной палате поясняют, что возможность оперативного получения нотариусами сведений от ЗАГСов о смерти человека позволит решить сразу несколько актуальных проблем и ликвидировать угрозы мошенничества.

Например, ежегодно миллионы граждан проверяют доверенности онлайн на сайте ФНП - действительно ли удостоверялся такой документ и не отменен ли он. Смерть доверителя прекращает действие доверенности, но сейчас эта информация никак не отражается при проверке. Когда нотариат начнет ежедневно получать сведения ЗАГСов, утратившие силу документы будут сразу отмечаться, и по ним будет уже невозможно совершить сделку. Это важно и для нотариусов, удостоверяющих сделку по предъявленной доверенности, когда сам поверенный может еще не знать о смерти доверителя. Еще один плюс новации: она поможет развивать электронные сервисы при оформлении наследства.

Широкая рассылка печальной вести по специальным инстанциям защитит граждан от афер

"Это будет еще один шаг законодателя в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота, новых комфортных сервисов для людей", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.

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