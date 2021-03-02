Зак Снайдер выпустит черно-белую версию "Лиги справедливости"

Зак Снайдер подтвердил, что черно-белая версия "Лиги справедливости" действительно увидит свет.

На фестивале IGN режиссер сообщил, что премьера картины "Лига справедливости: Серое издание" (Justice League: Justice Is Gray Edition) - его любимой версии многострадального кинокомикса - состоится на HBO Max, однако дата пока неизвестна.

Снайдер отметил, что в первую очередь все хотят увидеть ленту в цвете, однако для самого постановщика "серый" вариант является "максимально полным", сообщает портал Screen Rant.

В рамках фестиваля режиссер также представил новый отрывок из фильма, посвященный созданию "материнских ящиков", за которыми охотится главный злодей ленты Степной Волк.

Премьера цветной четырехчасовой версии "Лиги справедливости" назначена на 18 марта.