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03.03.2021 20:40
Рубрика: Культура

Культура воспитания

2023-й могут объявить Годом музеев
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Министр культуры РФ Ольга Любимова стала участником "правительственного часа" на заседании Совета Федерации и рассказала сенаторам о реализации нацпроекта "Культура".

Многие учреждения культуры, а всего их в России более 90 тысяч, требуют кардинальной модернизации, но, по словам Ольги Любимовой, это не единственная проблема. "С внедрением новых технологий расширяются информационные потоки и размывается культурная идентичность. Мы рискуем потерять связь поколений, утратить наши традиции", - предупреждает министр.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ.
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Десятилетиями не выделялись средства на поддержку детских и кукольных театров. Но в рамках нацпроекта до конца 2024 года будут отремонтированы 46 театров, а это четверть всех детских и кукольных театров страны.

Министр рассказала, что в течение двух лет в 73 регионах страны были созданы более 300 модельных библиотек, которые привлекли миллионы читателей всех возрастов. "Помолодел и кадровый состав: сейчас средний возраст библиотекаря 30-35 лет", - добавила она.

Также Минкультуры РФ подготовило проект Постановления, предусматривающего софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек совместно с регионами.

Фото: iStock
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Особое внимание - к людям с ограниченными возможностями. В 2021 году на базе Домов культуры по всей стране откроются инклюзивные творческие лаборатории. Министр также рассказала о подготовке Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года: "Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино - причем в данном случае речь идет о 100-процентной поддержке. Очень важно создавать социально-значимое кино".

Также министр обратилась к сенаторам с просьбой поддержать инициативу Минкультуры России и объявить 2023 год Годом музеев и культурного наследия. "Подобного тематического года еще не было, это могло бы придать мощный импульс развитию музейной сферы", - пояснила она.

Культура Культурный обмен Власть Работа власти Правительство Минкультуры Законодательная власть Совет Федерации

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