3 марта по всей стране пройдет проверка систем оповещения населения

3 марта МЧС России просит не беспокоиться тех, кто увидит по телевидению тревожный ролик и услышит натужный рев сирен. Это не боевая тревога, а плановая проверка систем оповещения населения.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Понятно, что сигнал не из приятных, но это необходимо, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения. Лучше бы они так и звучали всегда только в учебном режиме, но быть готовым надо всегда к любой самой малой опасности. Всего таких проверок в этом году будет две - 3 марта и 6 октября.